Ticketmaster wil speciale status voor kaarthouders die gevaccineerd zijn

Het bedrijf is in navolging van het nieuws dat Pfizer een voor 90 procent effectief coronavaccin zegt te hebben in gesprek met verschillende partijen. Ticketmaster wil dat kaarthouders een ‘geverifieerde status’ krijgen als ze zijn gevaccineerd zodat onder meer concerten en festivals weer als voorheen plaats kunnen vinden, vertelt directeur Mark Yovich aan Billboard . Met verschillende partijen wordt gesproken over onder meer het vaccineren en testen van bezoekers. ,,Die gegevens kunnen worden gelinkt aan een digitaal ticket zodat iedereen die naar dat evenement gaat geverifieerd is”, aldus Yovich. ,,Het doel van Ticketmaster is om genoeg flexibiliteit en opties te geven zodat locaties en fans verschillende manieren hebben waarop evenementen kunnen terugkeren.”

Buiten Amerika

Na het kopen van een ticket moeten fans kunnen aantonen dat ze al gevaccineerd zijn of negatief zijn getest op het coronavirus. Mensen die positief zijn getest, geen test hebben gedaan of niet zijn gevaccineerd krijgen geen toegang tot het evenement. De medische gegevens worden volgens Ticketmaster niet opgeslagen.



Of Ticketmaster het plan ook uitwerkt voor buiten Amerika is niet duidelijk. Ook voor veel grote shows en festivals in Nederland worden kaartjes via het bedrijf gekocht.