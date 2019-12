Tickets Eurovisie Songfestival in de verkoop; Dit is waarom mensen er zoveel geld voor betalen

Arjen Lubach stak afgelopen zondag de draak met de reeks ‘onthullingen’ over het songfestival in Nederland. In welke stad wordt het gehouden? Wie gaat het presenteren? Het thema wordt: ‘Open up’! Waar is de afterparty? Dit is het nieuwe logo!



Alle schijnbaar futiele details worden gebombardeerd tot enorme primeurs. Waarom is dat? Om te beginnen: voor de fans, de meesten fanatiek en toegewijd, is elk snippertje nieuws heel erg belangrijk. De gekte rond het songfestival is misschien het beste te vergelijken met het enthousiasme over de comeback van de Formule 1 naar Zandvoort, toevallig ook in mei. Lang speelden we bij het autoracen geen enkele rol, met Max Verstappen in de Red Bull hoort Nederland er plots helemaal bij. Een eigen Formule 1-race is de ultieme beloning.