Tien dingen die je nog niet wist over YouTuber Dylan Haegens

VideoWe blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . In deze derde aflevering: YouTuber van het Jaar Dylan Haegens - de koning van de video’s met tien lollige kwesties - over tien dingen waar hij het niet vaak over heeft.

Paspoort

Dylan Haegens (Venray, 23 oktober 1992) kreeg dit jaar de VEED Award voor 'Beste Mannelijke YouTuber' en heeft met zijn YouTube-kanaal inmiddels ruim 1,2 miljoen kijkers. Zijn vriendin Marit figureert vaak in zijn video’s, net als vrienden Teun en Rick. Haegens’ video ‘10 manieren om uit de klas gestuurd te worden, deel 1’ heeft bijna 5 miljoen weergaven.

1. Ik verdien 2.000 per maand

,,Het is met YouTuben net als met voetballen: je wordt niet zomaar Cristiano Ronaldo. Heb je talent, oefen je heel veel én heb je een beetje geluk, dan kán je er goed mee verdienen. Ik run inmiddels een heel bedrijf en al het geld dat binnenkomt, verdelen we met z’n allen. Ik hou er zelf gemiddeld 2.000 euro per maand aan over. Mijn duurste bezit? Mijn huis van twee ton maar daar staat wel een hypotheek op. Voor twee ton heb je in Venray best veel. Dat is dan weer het voordeel van Limburg.’’

2. Limburgs is soms best raar

,,Dat mijn Limburgse accent nog wel een dingetje is, merkte ik toen ze me voor de stem van Kyle de Meeuw in de tweede SpongeBob-film vroegen. ‘Meeuw met spraakgebrek’ stond in het script. Dus ik vroeg hoe ik moest praten. Zeiden zij: ‘zo is het goed’. Dus, o, oké: Limburgs is een spraakgebrek? Ik begrijp het wel, ergens. Als bij Opsporing Verzocht opeens een Limburgse agent komt opdraven, denk ik ook: wát. Hele heftige feiten en dan dat in het Limburgs.’’

3. Ik ben niet de lolligste

,,Nee joh. Natuurlijk niet. Er zijn anderen die op YouTube nog veel toffere dingen doen. Nigahiga in Amerika bijvoorbeeld. Zijn filmpjes zijn superprofessioneel, superorigineel: echt kunstwerkjes. Als je hem niet kent, check ‘Honest Airline Commercial’. Ik zou graag een keer met hem eten.’’

4. Mij zie je niet op Finalisteneiland

,,Tv en radio benaderen me voor van alles maar bijna alle dingen houd ik af. Ik heb al mijn tijd voor mijn eigen kanalen nodig. Ook voor iets als Expeditie Robinson hoeven ze me niet te vragen. Ik zou me op zo’n tropisch eiland zonder mobieltje en computer kapot vervelen. Heel af en toe zet ik mijn telefoon op stand ‘maantje’ - dat er even niks binnenkomt. Houd ik hooguit een uur vol.’’

5. Ik heb één boek uitgelezen

,,Op school ging het altijd best goed. Eén keer ben ik ‘extern geschorst’. Een leraar zei dat ik zat te kloten, terwijl dat nergens opsloeg, en toen ik met ‘houd je bek’ reageerde, zat ik twee dagen thuis. Was niet erg. Vonden mijn ouders ook niet. Die zitten niet met dat soort dingen. Weet je dat mijn moeder al mijn boekverslagen heeft geschreven? Allemaal, ja. Ik heb in mijn leven maar één boek uitgelezen; dat van mijn vriendin Marit. Zelfs bij Harry Potter deel 1 haakte ik na drie bladzijden af. Wat? Natuurlijk haalde mijn moeder goede cijfers.’’

6. Een scheidingsvlog is niet raar

,,Ik ga ervan uit dat Marit en ik altijd bij elkaar blijven. We zijn méér dan getrouwd, we doen alles samen, werk, huis - vier handen op één buik. Mochten we toch uit elkaar gaan, maak ik daar zeker een filmpje van. Ik begrijp goed dat Enzo Knol dat ook heeft gedaan, toen het dit jaar met Dee uitging. Je kan als YouTuber niet zomaar een van je belangrijkste personages laten verdwijnen. Je bent verplicht daar een video over te maken.’’

7. Dronken moeders zijn het ergst

,,Er komen bij Meet & Greets hordes fans op me af maar ik heb nog nooit met ongewenste intimiteiten te maken gehad. Fans zijn eerder verlegen dan opdringerig. Op Carnaval komen er nog wel eens dronken moeders op me af die me een zoen willen geven: dronken moeders, ha, die zijn eigenlijk het ergst. Ik doe zelf rustig met drank. De laatste keer dat ik vreselijk overgegeven heb, was ik twaalf. Allemaal mixdrankjes: ik was zo ziek. Nooit meer.’’

8. Ik zat drie keer per week bij de psycholoog

,,Ik kreeg zo’n jaar of vijf geleden als ik ergens moest optreden voor het eerst last van duizelingen, ademhalingsproblemen, een verstikkend gevoel. Dan wilde ik gewoon niet meer en moest Marit op me inpraten om toch het podium op te gaan. Ik heb er allerlei artsen voor afgelopen: ik dacht lange tijd dat het iets fysieks was. Pas anderhalf jaar geleden heb ik aan mezelf toegegeven dat het iets psychisch was en ben ik drie keer per week naar een psycholoog gegaan. Nu ga ik maandelijks naar een coach. Met mijn stichting ‘Durf Te Vragen’ spoor ik andere jongeren aan bij psychische problemen hulp te zoeken. Tegenwoordig weet ik zelf dat ik af en toe ‘een moment voor mezelf’ moet pakken; me even terugtrekken op de wc, rustig ademhalen.’’

9. Japan: vakantiebestemming nummer 1

,,In zwembaden en pretparken kan ik niet meer zomaar rondlopen. Dan krijg ik zoveel mensen achter me aan, gevaarlijk gewoon. Maar ik ben natuurlijk geen Justin Bieber, ik kan nog steeds rustig in een restaurant eten. En als ik in Japan ben - mijn favoriete vakantiebestemming - herkent natuurlijk niemand me.’’

10. Golden Button is mooiste prijs

,,Toen ik begon, kon ik me niet voorstellen dat een Nederlandse YouTuber ooit 1 miljoen volgers zou krijgen. Toch leek het begin dit jaar al te lukken: we planden voor eind januari een groot feest in. Maar toen ging de bezoekersteller opeens sneller en sneller en haalden we het record al medio januari: vrienden kwamen van ver aanscheuren om dat moment nog nét live bij ons mee te maken – een soort spoedbevalling. Nu heb ik de ‘Golden Button’ voor 1 miljoen bezoekers: mijn mooiste prijs.’’

En, oké, nog eentje dan: 11. Wat mijn ouders niet leuk vonden