Tientallen meldingen over Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato

Eén van de aangiftes tegen rapper en coach Ali B is vanwege verkrachting, maar hij maakte nog veel meer slachtoffers. Het meisje dat aangifte deed heeft daar jaren mee gewacht. Ze heeft voor de opname van Boos al met de politie gesproken en aangifte gedaan.



Een ander meisje kreeg een rondleiding van Ali B door zijn studio in Almere, ook nadat haar deelname al was afgelopen. Ineens begon hij haar te zoenen. Zij vond hem zo machtig, dat ze verstijfde en het over zich heen liet komen. Ze hebben seks gehad. Daarna kleedde zij zich aan en ging hij aan een bureau zitten, keek haar liveshow terug en hij gaf commentaar. Hij zei: ‘Als je volgend jaar weer meedoet, moet je het me even laten weten. Dan kom je in mijn team en dan kom je heel ver.’



Ze heeft hem gevraagd: ,,Heb je dit vaker gedaan, met andere meisjes?” Ali zou gereageerd hebben: ,,Ja ja, dit doe ik wel vaker.” ,,Niemand gelooft jou’, sneerde Ali naar haar.” Dit speelde acht jaar geleden.



Een vrouw van 20 jaar was bij een schrijverskamp, in 2018, en kwam ook naar de studio. Daar werd ze tegen haar zin in gezoend door Ali, daarna stak hij zijn hand in haar broek. Hij bood haar geld om te blijven, toen ze weg wilde. Een andere vrouw ging met hem naar een feestje. ,,Ik dacht: we gaan gezellig een drankje doen, maar het bleek dat hij seks wilde. Hij pakte een condoom. Ik wilde niet, had een been in het gips. Hij was te oud, hij had kinderen. Hij zei: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje.’ Toen hij klaar was belde hij een taxi.”