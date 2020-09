Tiger King-serie met Nicolas Cage te zien bij Amazon

Ook zender CBS, productiemaatschappijen Make Good Content en Imagine werken mee aan de achtdelige serie. De releasedatum is nog niet bekend.



De serie focust op de opkomst en ondergang van de Joe Exotic. De excentrieke tijgerliefhebber moet vechten om zijn dierentuin te behouden en verliest zichzelf in zijn strijd en in zijn zelfgecreëerde persiflage. Het is de eerste grote televisieserie waar filmster Cage zijn naam aan verbindt.



De echte Joe Exotic zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsvijand Carole Baskin. Vorige week vroeg hij in een 257 pagina’s tellend document gratie aan de Amerikaanse president. waarin hij onder meer claimt dat hij is aangerand en mishandeld. ,,Mijn handen zijn beschadigd door de mishandelingen in de gevangenis dus het spijt me van mijn handschrift en spelling”, schreef de Tiger King-ster.