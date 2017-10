Tijl Beckand: En toen stokte mijn adem, letterlijk

,,Roem. Het is een in eerste instantie uitgenodigde vriend die aan de deur klopt. Je denkt: die komt even gezellig langs, maar vervolgens gaat hij nooit meer weg, staat-ie in je koelkast te kijken en zegt: wat eten we vanavond? Alles verandert. Hoe gaan we daar mee om? Mensen hebben geen idee. En ook bij een omroep is niemand die zegt: oké, vanaf morgen ben je op tv, dit en dit gaat er met je gebeuren. Vandaar mijn handleiding in het boek. Bij ons ging het ver. Gillende fans, brieven, mail, stalkers. En je weet het van te voren: als je als BN’er gaat scheiden, wordt het breed uitgemeten. In mijn geval leek het net even rustig. In november liep onze relatie stuk na twaalf jaar. We waren al maanden uit elkaar. Kinderen wisten het, familie, vrienden, maar ineens sta je op de cover van een roddelblad. Dat is nooit leuk, want de relatieve rust is dan verstoord. Ik heb toen wel een verklaring gegeven bij RTL Boulevard, want het is vervelend als media jouw leven gaan bepalen. Ik ken collega’s die de kaken op elkaar houden. Dan blijft het dooretteren. De methode? Klare wijn schenken. Maar wat als er geen klare wijn in de kast staat? En je het dus zelf ook niet weet? Mijn mazzel was het filmpje van Patricia Paay. Dat kwam kort na mijn zogenaamde nieuws. De één zijn dood, de ander z’n brood zeg maar.''