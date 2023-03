Tijl Beckand over De Verraders: ‘Deelnemer lag plat op de grond in slaapkamer om te zien of hij iemands voeten zag’

Eva Crutzen roept op tot boycot na stilleggen show Wart Kamps: ‘Niemand moet meer in Duiven spelen!’

Actrice Eva Crutzen roept artiesten op om nooit meer in Theater De Ogtent in Duiven te spelen. De Promenade-ster deed deze oproep maandagavond in Khalid & Sophie. Zij reageerde hiermee op het nieuws dat de directeur van het theater een try-out van cabaretier Wart Kamps stillegde omdat er mensen wegliepen.