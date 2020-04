Tijl Beckand: We moeten naar een situatie toe waarin een deel van de bevolking immuun is

Ietwat emotionele Merel Westrik bedankt vriendin­nen in ‘voorlopig’ laatste Ladies Night

8:20 De laatste aflevering van de vrouwentalkshow Ladies Night heeft gisteren 132.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Presentatrice Merel Westrik werd in de laatste minuten getrakteerd op een optreden van Edsilia Rombley, die Ain’t No Mountain High Enough zong.