Till Lindemann lanceert ondanks beschuldigingen videoclip over seksueel misbruik

Nadat ze via via in contact kwam met Lindemann stuurde zangeres Sharon Kovacs, vooral populair in Nederland, een demo van Child of Sin op en lang hoefde Lindemann niet na te denken om het duet op te nemen. Voor Kovacs is Child of Sin een zeer persoonlijk nummer om haar trauma’s over seksueel misbruik in haar jeugd te verwerken. ,,Het gaat over de vervelende dingen die ik vroeger heb meegemaakt, waarvoor ik in therapie moest. Dan krijgt zo’n nummer toch extra lading. Het roept nog altijd veel emoties en soms nare gedachtes op”, vertelde ze eerder aan deze site.