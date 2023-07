Till Lindemann verandert liedtekst bij concert Rammstein Berlijn

Coldplay in de Johan Cruijff Arena: de grootste rock-’n-roll-onderne­ming ooit komt naar Amsterdam

Voor het eerst in 25 jaar geeft een buitenlandse band vier concerten achter elkaar in de Johan Cruijff Arena. Bijna een kwart miljoen mensen zal de komende dagen Coldplay live in actie zien. Het ongekende succes van deze wereldtournee van de Britse band in vijf delen uitgelegd.