Tim Akkerman geeft concert voor 524 bezoekers: in een vliegtuig

,,In een tijd als deze is het voor mij en mijn publiek weer fijn om op creatieve wijze met elkaar live contact te hebben, met nieuwe ideeën te komen en concepten te bedenken. Door het vrijgeven van vliegreizen en daardoor het samenkomen in vliegtuigen, was het idee voor een optreden in een vliegtuig snel geboren”, aldus Tim Akkerman. Kan hij zomaar tegen het advies van 100 man in gaan? ,,Blijkbaar is de luchtfiltering in vliegtuigen anders en wellicht kunnen we werken met mondkapjes.”



De Hagenaar zocht contact met Bernard Vissers, die een groot aantal vliegtuigen in verzameling heeft. Vissers: ,,Toen het management van Tim mij belde, werd ik direct enthousiast; de vliegtuigen staan al tijden stil en krijgen op deze manier toch weer even vliegtijd.”



Het optreden vindt plaats op donderdag 1 juli in een loods nabij Alkmaar. De kaartverkoop start zaterdag 13 juni.