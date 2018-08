Tim den Besten over hysterisch juf-moment bij Pauw: 'Ik was dronken'

Presentator en programmamaker Tim den Besten heeft gisteren in de uitzending van Ranking the Stars teruggeblikt op zijn enthousiaste ontmoeting met zijn oude schoolonderwijzer Juf Monica, vorig jaar in de talkshow van Jeroen Pauw. Volgens Den Besten was hij zo enthousiast om zijn favoriete juf te zien omdat hij lam was.

,,Is dit écht waar! Nee-heee! Dit kan ik niet aan!", roept Den Besten uit als Jeroen Pauw hem in de uitzending van 4 oktober vorig jaar meldt dat zijn oude juf Monica in de studio zit. Vlak daarvoor vertelde Den Besten nog enthousiast over hoe zijn juf hem extra zelfvertrouwen gaf op de basisschool, toen hij moeite had met rekenen. Tim was te gast om te praten over een column die hij had geschreven over het onderwijs, en hoe belangrijk juffen en meesters voor jonge kinderen kunnen zijn.

De presentator, die zijn juf niet meteen herkende omdat hij zijn bril niet op had, springt na de herkenning als een geestdriftig jongetje verwoed over stoelen en banken om zijn oude juffrouw in de armen te sluiten. Het fragment van de dolblije presentator zorgde toentertijd op social media voor veel vertederende reacties. Er waren ook mensen die het optreden van Den Besten wel enigszins luidruchtig vonden.

Nu, bijna een jaar later, geeft Tim toe dat hij misschien nét iets te enthousiast reageerde, omdat hij op het moment dronken was. ,,Ik was gewoon best wel dronken. Je moet best wel lang wachten totdat je om elf uur ‘s avonds iets moet doen. Ik zat daarvoor met vrienden op het terras.” Tim geeft aan dat hij niet had verwacht dat hij meer moest doen of zeggen dan een column voorlezen. ,,Als ik gewoon die column had gelezen, dan had niemand iets gemerkt."

Juf Monica blikte na de ontmoeting bij Pauw terug op haar tijd met Den Besten in de klas, toen een jaar of 8. ,,Dit bewijst maar weer dat vertrouwen heel belangrijk is in het onderwijs. Ik probeer dat elke dag prioriteit te geven. Ik sta nog steeds voor de klas, en je moet maar een keer langskomen", zei ze tegen haar oude leerling.