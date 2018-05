Tim Douwsma gespot met Amerikaanse schone en Peter R. windt zich op om 20 euro

Heeft Tim Douwsma, die de laatste tijd wel heel vaak in de States te vinden is, vlinders in zijn buik van de Amerikaanse actrice Ana Villafañe? De twee hebben in ieder geval een intieme date in het poepsjieke Beverly Hills Hotel achter de rug, inclusief cocktail met romantische rode roos.

Volledig scherm © Instagram Story

California is always a good idea 😉 Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 22 May 2018 om 11:59 PDT

Het moment suprême voor acteur en presentator Jan Kooijman: vandaag wordt dan eindelijk de filmscène gedraaid waarvoor Jan maanden in de sportschool stond en een strikt dieetregime moest volgen.

Hard gewerkt voor deze dag. Vandaag heb ik de opnames voor de scènes van @verliefdopcuba waar ik een tijd lang naartoe heb getraind en gegeten 😂 Wish me luck!! S.O. naar @jeffreygoosptc @tom_barten @berrydemey en mezelf 👀🤪 Een foto die is geplaatst door null (@jankooijmagram) op 23 May 2018 om 6:07 PDT

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries ligt werkelijk dubbel om het nieuwsbericht dat studiopubliek van zijn show De Raadkamer, die kampt met dalende kijkcijfers, een vergoeding van 20 euro ontvangt. ,,Dit gebeurt al sinds jaar en dag'', foetert hij.

Zangeres Lisa Lois heeft op het Indonesische eiland Bali een vlinderboerderij bezocht.

Vrienden gemaakt vandaag. Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 23 May 2018 om 2:12 PDT

De Haagse rockzangeres Emmaly Brown probeerde vandaag in de studio met wisselend succes wat adlips uit.

Als er een adlib niet helemaal gaat zoals ik will. 🤣🤣 #adlibs #newsong @jan_rooymans Een foto die is geplaatst door null (@emmalybrown) op 23 May 2018 om 1:41 PDT

GTST-acteur Ferri Somogyi staat vandaag stil bij zijn drie jaar geleden overleden vader die vandaag 75 jaar zou zijn geworden. Zijn pa belandde in het ziekenhuis vanwege een bacteriële infectie en kreeg complicaties.

Onze laatste foto samen. Vandaag zou je 75 geworden zijn. Mis je pa... Een foto die is geplaatst door null (@ferrisomogyi) op 23 May 2018 om 1:35 PDT

Een vertederend moment vanmorgen in het Rotterdamse woonwagenkampje waar André Hazes en zijn gezin al een tijd wonen. De zanger moest na een korte vakantie weer aan het werk en werd bij vertrek uitgezwaaid door zijn vriendin Monique en hun zoontje André.

Papa weer werken... #goldenboy #sbs6 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 23 May 2018 om 2:08 PDT

René Froger, Brace, Anne-Marie Jung en de drie OG3NE-zangeressen Amy, Liza en Shelley Vol- deelnemers aan het mislukte SBS 6-afvalprogramma Vet Fit - hebben na de afgesproken honderd dagen sporten en lijnen toch maar besloten om door te gaan met hun gezondere levensstijl.

Komedianten Ruben van der Meer en Tijl Beckand hadden vandaag een ontmoeting waar kennelijk snode plannen werden gesmeed.

Plannen aan het smeden met @tijl_beckand 🤘🏼😎 Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 23 May 2018 om 0:35 PDT

Fans van zangeres Romy Monteiro buitelden gisteren over elkaar heen na een foto waarop de geboren brunette met asblond haar stond. Mooi of toch minder geslaagd? Volgens Romy ging het om een eenmalige kapseltransformatie voor een fotoshoot. ,,Ik ben nog steeds bruin.''

Romy als blondie🌻 Én als militairywife. Met een mooi jurkje. In Beau Monde 😉 #blondeshavemorefun #zeggenze Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 22 May 2018 om 6:49 PDT

Calm down, ik ben nog steeds brunette! 🖤#wasvooreenshoot #netzoalshier #swipe 👉🏽 Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 22 May 2018 om 10:04 PDT

Lieke van Lexmond noemt onderstaande foto van haar zoontjes Vik (3) en Zef (1) een fraai voorbeeld van broederliefde.

LOVE. #broederliefde Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 22 May 2018 om 12:19 PDT

Actrice-presentatrice Sonja Silva gaat voortaan door het leven met een nieuwe haarkleur: truffelbruin.

Tijd voor een nieuw kleurtje! Truffel bruin it is! Thanx lieve Ingeborg @inkxwellness ❤️ Een echte aanrader! Het is ongelofelijk om te zien hoe mijn haar veranderd is sinds ik @ornatiq_ zonder siliconen gebruik! Eindelijk geen haaruitval meer en glanzend, sterk haar! #geensiliconen #haircare #ornatiq Een foto die is geplaatst door null (@sonjasilva) op 22 May 2018 om 10:58 PDT

De van oorsprong Friese polderprins annex zanger Tim Douwsma heeft even geen optredens omdat hij de bloemetjes aan het buitenzetten is in zonnig Californië.

California is always a good idea 😉 Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 22 May 2018 om 11:59 PDT

De Nederlandse première van de nieuwe Star Wars film werd natuurlijk overspoeld met BN'ers die de voorstelling gratis mochten bijwonen. Zo ook Martijn Krabbé en zijn 18-jarige zoon Bickel.

Gelukkig. We are not the droids they are looking for..#solo @bickel.krabbe Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 22 May 2018 om 15:40 PDT

Frans Bauer besloot in en om zijn woonplaats Fijnaart 15 kilometer te gaan joggen, maar werd onderweg overvallen door een oer-Hollandse plensbui.

Heb weer is mazzel!! Lekker even 15 km gelopen en zie hier.... het gaat regenen!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 22 May 2018 om 11:46 PDT

Visagiste Xelly, de zus van Yolanthe Sneijder-Cabau, kreeg voor haar verjaardag een hotelovernachting, inclusief ontbijt en rode ballonnen cadeau van haar man.

What a bday weekend! My fiancé and me woke up in this amazing suite🥂 thank you @whotelamsterdam ! 🎉🙏🏼🍰 #whotelamsterdam Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 22 May 2018 om 11:28 PDT

James, de 9-jarige zoon van Chantal Janzen, transformeerde de diagonaal betegelde inloopdouche thuis tot een kleine speelplaats. Chantal beviel eind maart dit jaar van haar tweede zoontje: Bobby.

“Nee mama ik hoef dat niet op te ruimen, je kunt toch gewoon àchter de poppetjes douchen?” Ok. Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2018 om 11:24 PDT

De dankzij een maagverkleining flink afgevallen Patty Brard verklapt dat ze tegenwoordig voor het slapen gaan in haar pyjama een kommetje soep naar binnen slobbert.

Harpmeisje en voormalig The Voice of Holland-winnares Iris Kroes heeft een ietwat merkwaardige zonnebril gekocht.

Bought some new sunglasses today! #sunglasses #sunny Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2018 om 11:08 PDT

Volkszanger Wolter Kroes heeft zo te zien flink geïnvesteerd in een nieuwe steiger achter zijn waterwoning.

Nog een klein stukje .... en dan verder bouwen 😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 22 May 2018 om 10:35 PDT

Radiomaker Ruud de Wild deelde bij hoge uitzondering eens een foto waarop zijn 15-jarige dochter Toy Travis staat. Toy werd geboren tijdens zijn huwelijk met 'brutaaltje' Tatum Dagelet. De twee waren van 2000 tot 2004 een stel.

Gezellig met Toy Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 22 May 2018 om 10:18 PDT

Zo ziet tv-kok Miljuschka Witzenhausen er dus zonder een spoortje make-up uit.

Wonderfull wines and food @cafebinnenvisser Wat een feestje om hier te zijn! Super relaxte sfeer, heerlijk eten, goede prijzen en mooie wijnen. Lang niet zo verrast meer😱 #ikdoealsofikeenfransoosben #etenmetmnliefste Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 22 May 2018 om 11:03 PDT

Zangeres Jennifer Ewbank heeft een spinnend alternatief gevonden voor bont.

Armin van Buuren reist als succesvol de hele wereld over en iedereen mag weten waar hij uithangt. Gisteren draaide hij bijvoorbeeld in New York.

New York selfie! Een foto die is geplaatst door null (@arminvanbuuren) op 22 May 2018 om 10:08 PDT

Het in Amerika wonende Nederlandse model Touriya Haoud poseerde met haar drie zoons bij een knalroze muur. Touriya was tot 2014 getrouwd met Hollywoodhunk Greg Vaughan: de vader van het trio. Hun kinderen heten Jathan (11), Cavan (8) en Landan (6)