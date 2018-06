Tim Douwsma smeert badgasten in met zonnebrandcrème

update/video Bekende juryleden: Glennis moet zich nu helemaal op Amerika storten

17:18 Muziekproducent en oud-X Factor-jurylid Eric van Tijn is niet verrast dat zangeres Glennis Grace succes boekt in de Amerikaanse talentenjacht America's Got Talent. Ook radio 5-dj en voormalig Idols-jurylid Henkjan Smits is enthousiast. ,,Glennis heeft een geweldige stem. Het is ongelooflijk gaaf dat ze het probeert.'' Ook Gerard Joling en Angela Groothuizen zijn dolenthousiast.