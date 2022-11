Tim Hofman: BNNVARA moet zorgen dat dit nooit meer gebeurt

filmrecensies Florence Pugh schittert in Net­flix-thril­ler The Wonder en Idris Elba met puntoren in modern sprookje

Onze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf vandaag te zien in de bioscoop of op een streamingdienst: het moderne sprookje Three Thousand Years Of Longing met Idris Elba, de Netflix-thriller The Wonder en het alzheimerdrama Vortex.

17 november