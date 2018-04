Tim Hofman komt met 'bejaardenversie' van #BOOS

In #BOOS lost Tim problemen van jongeren op die boos zijn op bijvoorbeeld een bedrijf of instantie. Het account op YouTube bestaat sinds juni 2016 en telt inmiddels bijna 350.000 abonnees. De filmpjes trekken wekelijks vele tienduizenden kijkers.



Onder de noemer #BOOS Bejaardensoos willen Tim en zijn team ook een oudere groep mensen helpen. ,,Incontinentie kunnen we niet oplossen, maar denk aan problemen als je oma die is opgelicht door de begrafenisondernemer toen je opa stierf. Of hulp in de huishouding die iets gestolen heeft. Wij willen dat oplossen", aldus de presentator.