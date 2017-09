Tim Hofman kweekt sixpack: Ik kom van een mager puberlijf

Tim hield zijn strikte sportregime vol dankzij de hulp van goede vriend en voormalig tophockeyer Taeke Taekema en zijn vriendin Lize Korpershoek, die ook een YouTube-kanaal heeft. ,,Ze heeft echt nul keer ‘Moet dit nou?’ gezegd, of moeilijk gedaan. Ze zocht mee naar plekken waar ik meer dan frituur kon eten, en googlede soms gyms voor me. Heel tof eigenlijk.''



Volgens Boosma, die in Amsterdam twee vestigingen van Vondelgym heeft, heeft Tim 'echt plezier' gekregen in het trainen. Volgens Boomsma is een sixpack het gevolg van wat je doet en moet het geen doel an sich worden. ,,Boeken die beloven dat je binnen een paar weken met een strakke buik en ferme billen in bikini op het strand staat, of met een imposante borstkas en gebeitelde sixpack, mag je het rommelhok in gooien waar ook alle dieetboeken liggen waar je ooit bent ingetrapt.''