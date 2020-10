Tim Hofman wint Televizier-prijs met #BOOS

#BOOS volgt Shitty Diary op van Nienke Plas. Zij was vorig jaar de eerste winnares in deze categorie. #BOOS was toen ook al genomineerd, net als Jachtseizoen.

In #BOOS probeert Tim problemen van kijkers op te lossen door de confrontatie aan te gaan met de betrokken instanties of personen. De uitzendingen trekken doorgaans meer dan een half miljoen, veelal jonge, kijkers. De serie viel eerder al meerdere malen in de prijzen bij onder meer de uitreiking van de TV Beelden en de Best Social Awards.

Tim Hofman kan later donderdagavond nog meer prijzen winnen. Hij is ook genomineerd in de categorie beste presentator en maakt met Over Mijn Lijk kans op de Gouden Televizier-Ring.

De spanning is om te snijden in het Amsterdamse theater Carré: wie wint vanavond de felbegeerde Gouden Televizier-Ring 2020? Presenteert Dionne Stax vanavond wél goed? En wie krijgt de derde Oeuvre-Ring ooit in de geschiedenis van het gala? Mis niks in ons liveblog.

