Timing transfer Johnny de Mol naar SBS 6 lijkt geen toeval

Directeur Remco van Leen van Talpa TV reageert met: ,,Johnny is kenmerkend voor waar we met SBS 6 naartoe willen. Bij hem kun je vrolijkheid maar ook serieuze gesprekken en mooie verhalen verwachten. Hij is maatschappelijk betrokken en voelt aan wat er leeft in het land, maar hij is ook helemaal zichzelf in de spotlight van de grote tv-studio.''



Als presentator begon Johnny in 2008 zijn carrière bij Veronica en later maakte hij binnen dezelfde zendergroep de overstap naar SBS 6, waar hij tot 2013 werkzaam was. In 2013 en 2015 won Johnny de Mol de Zilveren Televizier-Ster, de publieksprijs voor beste presentator.