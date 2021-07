Tina Turner: ‘Ik vond mezelf nooit knap, daarom die pruik en die make-up’

Anna Mae Bullock

De echte naam van Tina, die 1939 op 26 november ter wereld komt in Nutbush, Tennessee. Ze is een ongewenst kind. Haar moeder Zelma Currie en vader Floyd Richard Bullock willen net gaan scheiden wanneer ze ontdekken dat Zelma zwanger is. Ze blijven tegen wil en dank bij elkaar. ,,Mijn moeder hield niet van me, ze had geen derde kind gewild’’, schreef Tina later in haar autobiografie I, Tina. Als kind helpt ze haar moeder bij het katoenplukken, vader is opzichter op een boerderij. Een liefhebbend gezin is het niet bepaald; moeder deelt met een stok lijfstraffen uit en wanneer haar jongste dochter 11 is, laat ze haar gezin van het ene op het andere moment in de steek. Twee jaar later verlaat ook vader zijn gezin. Tina en haar zus Alline wonen een tijdje bij hun nichten, daarna bij hun oma. Hun halfzus Evelyn overlijdt als tiener bij een auto-ongeluk.