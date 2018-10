Tina Turner-musical gaat naar Broadway

Tina is een zogenoemde 'jukeboxmusical' die is opgebouwd rond de grote hits van de 'Queen of rock-'n-roll'. De show werd mede geschreven door Frank Ketelaar en Kees Prins.



De voorstelling ging in februari in première in Londen en kreeg lyrische recensies. In Hamburg komt een Duitstalige versie, die in maart in première gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer de voorstelling naar Nederland komt.



Directeur Albert Verlinde van de vaderlandse dependance van Stage Entertainment zinspeelde er onlangs op dat Tina in de nabije toekomst de opvolger kan zijn van Mamma Mia in het Beatrixtheater in Utrecht.