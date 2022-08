Tineke de Nooij (81) terug bij Veronica: ‘Ik ben blij dat ik iets kan doen wat ik kan’

Man Tineke de Nooij herkende haar niet meer: ‘Ik ging met tegenzin naar het tehuis’

Tineke de Nooij voelde zich tijdens de coronacrisis eenzaam. Dat vertelde het 80-jarige radio-icoon vanavond aan Özcan Akyol in De Geknipte Gast. Ze was openhartig over het gemis van een geliefde en de moeilijke laatste jaren met haar overleden man Peter IJkelenstam. ,,Daar heeft niemand me ooit op voorbereid. Dat de slechte jaren er zo inhakken.”

4 februari