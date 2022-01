Tineke Schouten kon haar kinderen zelden in bed stoppen: ‘Blijft een schuldgevoel’

Typhoon coacht afvallers The Voice: ‘Finaleplek zou het summum zijn’

Vier stoelen die niet omdraaien? Met Maan en Typhoon als symbolische reddingsboeien hoeft geen kandidaat daar in het nieuwe seizoen van The voice of Holland nog over in te zitten. Het nieuwe coachduo geeft afvallers uit de RTL-talentenjacht een tweede kans.

7 januari