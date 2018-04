Tinky Winky-acteur stierf door bevriezing

Shelton was alcoholist. ,,De temperatuur was 3 graden en het is waarschijnlijk dat de combinatie van alcoholgebruik en de temperatuur zijn dood veroorzaakten'', zei de patholoog.



De balletdanser kreeg in 1997 de rol van de paarse Teletubbie en bleef dat tot de eerste reeks in 2001 eindigde. De Teletubbies waren eind jaren negentig een grote hit over de hele wereld. De kinderserie met dikke gekleurde poppen in een glooiend landschap met een babygezicht als zon werd ook in Nederland jarenlang uitgezonden. Tinky Winky, Dipsy, La La en Po keerden in 2015 terug op de buis in een moderner jasje. Circa een miljard kinderen in meer dan 120 landen keken naar de serie, die in 45 talen is uitgezonden.