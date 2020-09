Tino Martin viert release nieuwe album met tour door Nederland

Tino Martin scoort eerste filmrol in romanti­sche comedy met Yolanthe

9 juli Tino Martin (36) heeft een rolletje te pakken in de nieuwe romantische comedy Just Say Yes. Dat betekent dat de zanger op de set komt te staan met niemand minder dan hoofdrolspeelster Yolanthe Cabau. ,,Ik kan het zelf bijna niet geloven”, aldus Tino vanavond in RTL Boulevard.