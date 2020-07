Tippi Wan-actrice zou rol nu weigeren: ‘In deze tijd heel ander verhaal’

Dat zei ze vanavond in RTL Boulevard. Carreon speelde tussen 2005 en 2009 de rol van Tippi Wan Sournois in de serie Gooische Vrouwen op Talpa/Tien en later RTL 4. De serie, die in 2009 de Gouden Televizier Ring won, wordt momenteel herhaald bij RTL. Enkele scènes met Claires vriend Komo zijn gewijzigd omdat die ‘achteraf gezien ongepast’ waren, werd onlangs bekend. RTL meldt daarnaast nu in beeld dat er sprake is van stereotypering.



De gewijzigde scènes hebben niets met Tippi Wan te maken, maar de waarschuwing waarschijnlijk wel. Het karakter van Carreon wordt door hoofdpersonage Martin Moreiro in de serie bijvoorbeeld een ‘wandelende bamihap’ genoemd. De actrice is blij dat er scènes zijn veranderd.



,,Ik vind het heel stoer van Will Koopman, de regisseuse, dat ze dat soort beslissingen heeft genomen’’, aldus Carreon. ,,Omdat ze laat zien dat ze zich daar ook heel erg van bewust is. Ze kunnen Tippi Wan er niet uit schrijven, ze heeft zo’n belangrijke lijn gehad. In die tijd was het mogelijk, maar in deze tijd zou het een heel ander verhaal zijn.’’