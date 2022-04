Titel tweede deel succesvolle film Avatar eindelijk bekendgemaakt

De officiële titel voor het tweede deel van de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden, Avatar van James Cameron uit 2009, is woensdag bekendgemaakt. De langverwachte terugkeer naar Pandora heet Avatar: The Way of Water.

Na minstens zeven vertragingen in de afgelopen acht jaar is regisseur Cameron eindelijk klaar om het publiek het vervolg te laten zien. Disney, dat de franchise heeft geërfd na de overname van 20th Century Fox in 2019, onthulde beelden van de film op CinemaCon, de jaarlijkse bijeenkomst van bioscoopeigenaren die zich momenteel afspeelt in Caesars Palace in Las Vegas.

CinemaCon-bezoekers kregen een 3D-bril om de minutenlange trailer te bekijken, die bijna geen dialoog bevatte. In plaats daarvan werden ze ondergedompeld in verschillende regio’s in de wereld van Pandora, met beelden van de oceanen en meren van de planeet. De beelden tonen ook de lokale Na’vi-stam in interactie met soorten die op walvissen en pelikanen lijken, waarvan sommige door het scherm en in de gezichten van het publiek vlogen dankzij de driedimensionale technologie.

Hoewel het filmen voor Avatar 2 al in 2017 begon, zijn de details rond de film redelijk stil gehouden. Dankzij setfoto’s die Cameron in december 2020 plaatste was het wel al bekend dat de film een ​​oceanisch decor zal hebben.

