Titel zesde deel Die Hard bekend

John McClane is de hoofdpersoon in de uiterst succesvolle filmreeks over een rechercheur die telkens als enige redding kan bieden in penibele gijzelingssituaties. Het eerste deel uit 1988, gedraaid door de Nederlandse cameraman Jan de Bont, geldt als een van de beste actiefilms ooit gemaakt. Zeker sinds het zeer slecht ontvangen vijfde deel uit 2013 hopen fans dat hoofdrolspeler Bruce Willis (inmiddels 63) nog eenmaal in de huid van zijn meest iconische personage stapt.

Het zesde deel, waarvoor het scenario bijna klaar is, speelt zich deels in het heden af en is deels een prequel, waarin de kijker een jonge John McClane leert kennen, vertelt de producent Empire. ,,We gaan ons meer dan ooit op het personage John McClane richten." Hoewel eerder werd bericht dat de nadruk op het prequel-deel van de film zou liggen, stellen de makers nu dat Bruce Willis een zeer prominent deel van het zesde deel zal uitmaken. ,,We kunnen ons geen Die Hard voorstellen zonder Bruce Willis."