TMZ: Levenloze lichaam Naya Rivera gevonden exact 7 jaar na dood Glee-collega

updateEr is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar Glee -actrice Naya Rivera in Lake Piru in Californië. Het doorgaans goed ingevoerde TMZ meldt dat bronnen bij de autoriteiten bevestigen dat het om het lichaam van Rivera gaat. Vanavond vindt er nog een persconferentie plaats.

Dat uitgerekend vandaag het lichaam wordt gevonden van Naya Rivera, is voor Glee-fans extra tragisch. Exact zeven jaar geleden moesten zij afscheid nemen van hoofdrolspeler Cory Monteith (Finn Hudson) die overleed aan een overdosis.



De zoektocht naar Rivera (33) werd vandaag met minder mankracht hervat. Volgens een agente die aan de zoektocht meewerkt was er helaas geen enkele aanwijzing dat Naya het water heeft verlaten. Alom werd dan ook al gevreesd dat ze was verdronken in Lake Piru tijdens een boottocht met haar zoontje Josey op woensdag 8 juli.



Het 4-jarige jongetje werd slapend in de boot gevonden. Hij had de politie verteld dat zijn moeder was gaan zwemmen maar niet meer terug was gekomen. Sheriff Eric Buschow stelde dat alles wijst op een tragisch ongeluk en dat er geen sprake is van een misdrijf.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen blijven, is voorlopig nog een raadsel. ,,Ze had ervaring met een boot op het meer hier", stelde politiesergeant Kevin Donoghu eerder. Onder de oppervlakte zijn er sterke, onzichtbare stromingen die iemand mee kunnen sleuren. De bodem ligt bezaaid met brokstukken en bomen. Er wordt dan ook afgeraden om te zwemmen in het meer, al was dat wel toegestaan waar het bootje werd teruggevonden.

Josey, het 4-jarige zoontje van Rivera, is inmiddels bij zijn vader. Ryan Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is. Hij werd later gespot bij zijn huis in Los Angeles, samen met zoon Josey. Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

Lea Michele

Rivera is bij het grote publieke bekend van haar rol Santana Lopez in Glee. Haar collega's leven intensief met haar mee. Al liet hoofdrolspeelster Lea Michele (Rachel Berry) niet van zich horen. Toen ze daar kritiek op kreeg, besloot ze haar twitteraccount te verwijderen.



Het is overigens de zoveelste tragedie waarmee de cast van de hitserie te maken krijgt. Naast de dood van Cory Monteith in 2013 zagen de acteurs ook Mark Salling, die in de huid van Noah Puckerman kroop, vroegtijdig overlijden. Hij raakte in opspraak nadat er een enorme collectie kinderporno bij hem werd aangetroffen. Daarop besloot hij zelf uit het leven te stappen.