Tóch nog getrouwd: prinses Beatrice geeft in diepste geheim jawoord in ‘geleende’ jurk queen Elizabeth

Beatrice Elizabeth Mary stapte in het huwelijksbootje met de steenrijke Italiaanse projectontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi (37). Het paar zou de festiviteiten beperkt hebben gehouden door de coronacrisis. Door de pandemie was het huwelijk al verschoven. De huwelijksvoltrekking stond eigenlijk gepland op 29 mei. Het stel zou elkaar het jawoord geven in St. James’s Palace in Londen, met daarna een receptie in de tuin van Buckingham Palace. Een nieuwe datum was nog niet gegeven.



Door de ceremonie stil te houden voor de buitenwereld maakte Beatrice een einde aan alle kopzorgen die haar verloving veroorzaakte. Nu hoefde ze geen rekening te houden met de paria-status van haar vader prins Andrew en kon ze toch haar ouders en grootouders voor de plechtigheid uitnodigen. Over het huwelijk hingen twee schaduwen. Aan de ene kant was dat de corona-epidemie, die onder meer leidde tot afstel van het oorspronkelijk voor eind mei geplande huwelijk. Aan de andere kant en veel ernstiger, was de schaduw van het schandaal waarin haar vader is verwikkeld.



Beatrice (31) is de oudste dochter van Andrew en Sarah Ferguson. Haar vader wordt in verband gebracht met de spraakmakende affaire rond de inmiddels overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew was een goede vriend van Epstein, die minderjarige meisjes misbruikte. De prins legde zijn publieke taken voor onbepaalde tijd neer. Andrew bracht zijn dochter naar het altaar, maar ontbreekt op de officiële trouwfoto's. Daarop zijn wel koningin Elizabeth en prins Philip te zien.