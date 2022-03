Toch nog zicht op liefdesgeluk voor Maurice na drama met Arjan

Heel Nederland leek vorige week mee te leven met Maurice, die eenzaam op huwelijksreis in Portugal via een brief vernam dat zijn echtgenoot Arjan het niet meer zag zitten. De kijkers buitelden op social media over elkaar heen om Maurice te steunen en Arjan af te vallen. De bloemist kwam er toen niet best vanaf. In de aflevering van vanavond vond het eindgesprek plaats, waarin Arjan het opnieuw best kreeg te verduren.