Toch zesde seizoen voor Netflix-hit The Crown

De succesreeks The Crown krijgt toch nog een zesde seizoen op Netflix, dat vertelt bedenker Peter Morgan tegen The Hollywood Reporter . Daarmee komt het oorspronkelijke idee om zes seizoenen over de Britse royals te maken toch uit.

In januari werd nog bekendgemaakt dat het na vijf seizoenen klaar zou zijn voor The Crown. Morgan noemde het destijds ‘het perfecte moment om te stoppen’. Ruim een half jaar later komt hij daar dus weer op terug.

,,Toen we de verhaallijnen voor seizoen vijf bespraken werd duidelijk dat we, om aan de rijkheid en complexheid van het verhaal te kunnen voldoen, terug moesten naar het oorspronkelijke plan om zes seizoenen te maken”, zegt Morgan.

In het afsluitende seizoen worden de royals vanaf 2001 gevolgd. Dit betekent echter niet dat in de laatste reeks de actuele hectiek rondom prins Andrew en zijn vroegere vriend Jeffrey Epstein of de zogeheten Megxit van prins Harry en zijn vrouw Meghan voorbij zullen komen. ,,Het geeft ons alleen de mogelijkheid om dezelfde periode in groter detail te behandelen.”

Het derde seizoen van The Crown verscheen vorig jaar november op het streamingplatform en speelt zich af tussen de jaren 1964 en 1977. De vierde serie maakt een tijdsprong en zal onder meer de bruiloft van prins Charles en prinses Diana in beeld brengen. In dit seizoen komt ook ‘Iron Lady’ Margaret Thatcher voorbij, waarvoor Gillian Anderson is gecast. Anderson is bij het grote publiek vooral bekend als FBI-agent Dana Scully uit de hitserie The X-Files. Wanneer het vierde seizoen verschijnt, is nog niet bekend.

Bekijk hier de laatste entertainmentvideo’s: