Het verhaal van Wonderstruck is gebaseerd op het gelijknamige boek van Brian Selznick dat in 2011 verscheen. Gevolgd worden twee kinderen, Ben en Rose, die in een verschillende tijdzones – de jaren 20 en 70 – hun ouderlijk huis verlaten om naar New York te vertrekken. Beide kinderen zijn doof. Ben wil op zoek gaan naar zijn vader, Rose wil haar idool, een actrice, ontmoeten. Op een gegeven moment kruisen de paden van beide kinderen elkaar.



Haynes: ,,Het fascinerende van Wonderstruck voor mij was om de verhalen met elkaar te verbinden. Veel van mijn films spelen zich af in een bepaalde periode in de Amerikaanse geschiedenis, maar in deze film zijn het twee tijdperken die ik op de een of manier met elkaar moest verbinden.’’



Ook moest Haynes een vondst bedenken om de jaren 20 overtuigend te reconstrueren. Hij kwam met een onalledaagse filmische truc. ,,Ik wilde de films uit die tijd nabootsen. Vandaar dat het verhaal van Rose in zwart-wit wordt verteld en geen dialoog bevat.’’



Om Wonderstruck een kinderfilm te noemen vindt Haynes, die kunstzinnige titels als Velvet Goldmine, Far From Heaven, I am not there en Carol op zijn naam heeft staan, wat ver gaan. ,,Maar ik wilde wel een film maken die een beroep doet op de fantasie van jonge kijkers. Het huidige filmaanbod laat weinig aan de verbeeldingskracht over.



,,Al die superheldenfilms – hoe knap die tegenwoordig ook in technisch opzicht zijn gemaakt – prikkelen niet de belevingswereld van kinderen. Toen ik jong was keek ik vooral naar films over echte mensen die leefden in een realistische wereld. Zij hadden geen speciale krachten. Dat maakte hen eenvoudiger om je mee te vereenzelvigen. Het fenomeen fantasy bestond destijds amper. Of beter gezegd: ik kwam er niet mee in aanraking.’’