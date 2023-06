Toekomst 538, Radio 10 en Sky Radio onzeker door mogelijke komst grote buitenlandse partijen

Talpa krijgt het bij de veiling van de FM-frequenties extreem zwaar om de frequenties van 538, Radio 10 en SkyRadio te behouden. Grote buitenlandse partijen lijken zich te mengen in de strijd om een plekje in het Nederlandse radiolandschap. Met het Duitse Bauer Media Group en het Britse Global gaat het om miljardenbedrijven.

Deze zomer maakt de Nederlandse radiowereld zich op voor een aardverschuiving. De negen commerciële FM-frequenties worden voor het eerst in twintig jaar geveild. Op dit moment zijn op die plekken Sky Radio, Radio 538, Radio 10 (allen Talpa), Radio Veronica, Sublime FM, Slam, 100%NL (allen Mediahuis), Qmusic (DPG Media) en BNR Nieuwsradio (FD Mediagroep) te horen. Er gaat sowieso iets schuiven, omdat bedrijven maar drie FM-frequenties mogen hebben en Mediahuis bezit er op dit moment vier.

Maar er speelt meer. De opening van de radiomarkt is niet alleen interessant voor de huidige bedrijven, maar ook voor nieuwe partijen. Kink wil graag op de FM komen en spande rechtszaken aan om dat voor elkaar te krijgen. Het resultaat is dat deze zomer de frequenties geveild gaan worden, maar er is forse concurrentie op komst.



Eerst even een korte uitleg waarom die FM-frequentie nog steeds de heilige graal is op radiogebied. In Nederland wordt nog altijd het meest analoog, dus via FM, naar de radio geluisterd. Al enige tijd wordt fors ingezet op digitale radio (DAB+), een technologie die FM-radio moet gaan vervangen. Maar voorlopig is FM nog de levensader van radiozenders. Reclame-inkomsten zijn vooral te verdienen als je op de FM zit. Ter vergelijking: het goed scorende Radio 5 (alleen digitaal te beluisteren) heeft een bereik van zo'n miljoen luisteraars, terwijl een kleine drie miljoen mensen weleens afstemt op 538 (wel op de FM).

Internationale spelers

Bronnen in de radiowereld melden dat er twee gerenommeerde internationale mediabedrijven staan te trappelen om de Nederlandse radiomarkt te betreden. Bauer Media Group (jaaromzet van 2,2 miljard) en Global (jaaromzet van 681 miljoen) lijken de voornaamste nieuwe spelers. Bauer is in flink wat landen actief. Op radiogebied doen ze het goed met de zender Kiss. Global is ook een enorme partij in de radiowereld en heeft in het Verenigd Koninkrijk onder meer goed scorende merken als Heart en Capital.



Dat zulke grote namen mee lijken te gaan doen aan de veiling voor de FM-frequenties is slecht nieuws voor de huidige partijen. DPG Media (jaaromzet 1,8 miljard euro), dat naast Qmusic ook merken als de Volkskrant, Nu.nl en AD bezit, lijkt te willen uitbreiden op radiogebied. Mediahuis (jaaromzet 1,2 miljard) - ook eigenaar van De Telegraaf - nam Radio Veronica over van Talpa en kocht ook Slam en 100%NL aan. Om die zenders te behouden of in het geval van DPG Media zelfs uit te breiden, zijn diepe zakken nodig.

Toekomst Talpa-radiozenders

Hoe Talpa er voor staat is de grote vraag. Het bedrijf deponeert geen omzetcijfers bij de Kamer van Koophandel. Wel lijkt het duidelijk dat John de Mol zijn mediaconcern wil verkopen, getuige de mislukte overname door RTL eerder. Dat de zakken wellicht minder diep zijn, toonde een rechtszaak over de startprijzen van de FM-kavels. Zo begint de veiling voor het FM-pakket waarop nu nog 538 te horen is op ruim 15,4 miljoen euro. Talpa vond dat te hoog.

Spannend wordt het dus zeker voor medewerkers van de stations van het bedrijf van De Mol. Aannemelijk is dat de bedragen die betaald gaan worden voor de frequenties aanzienlijk hoger liggen. Daarbij wil het niet zeggen dat merken als 538, Radio 10 en SkyRadio zullen verdwijnen. Voor Bauer en Global kan het aantrekkelijk zijn zo'n merk over te nemen, omdat er al een publiek is. Al valt het niet uit te sluiten dat ze liever hun eigen hitradio's naar Nederland halen.



De exacte datum van de veiling van de FM-frequenties is nog niet bekend, maar de bedoeling is dat die deze zomer gaat plaatsvinden.

