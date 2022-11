Toekomst Matthijs van Nieuwkerk bij BNNVara hoogst onzeker

De toekomst van Matthijs van Nieuwkerk (62) bij BNNVara is hoogst onzeker. De omroep neemt het hoog op dat de presentator gisteren een draai maakte in zijn weerwoord naar De Volkskrant .

De krant publiceerde gisteren een verhaal waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door (2005-2020). Door woede-uitbarstingen van de presentator zou er jarenlang een angstcultuur hebben geheerst bij de talkshow.

Nadat Matthijs van Nieuwkerk gestopt was met DWDD kreeg de huidige directie van BNNVara een steeds duidelijker beeld van het gedrag van de presentator ten tijde van de talkshow. ,,De huidige directie heeft in dit kader indringende gesprekken gevoerd met Matthijs over de tijd bij DWDD. Daarin heeft hij erkend dat hij in zijn streven naar het hoogst haalbare ook over grenzen van mensen is gegaan. En hij gaf aan dat hij de stappen die BNNVara zet op het gebied van sociale veiligheid onderschrijft”, aldus BNNVara.

In een reactie op het verhaal van De Volkskrant stuurde Van Nieuwkerk twee verschillende verklaringen die BNNVara allebei inzag. In het eerste statement toonde hij volgens de omroep te weinig berouw én erkenning van zijn gedrag. Dat liet de omroep hem weten.

Daarop trok Van Nieuwkerk zijn statement terug en volgde een nieuwe verklaring, waarin de presentator meer spijt betuigde. Die tweede tekst werd door De Volkskrant afgedrukt. Het leed voor BNNVara was toen al geschied. ,,Wij kregen twee verschillende statements van Matthijs onder ogen, die geen recht doen aan de gesprekken die we met hem voerden. Wij zijn daar teleurgesteld over. Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek”, aldus BNNVara.

Quote De reactie die Matthijs eerst gaf stelt ons teleur en dwingt ons tot beraad Suzanne Kunzeler

Contract

Matthijs van Nieuwkerk heeft bij de omroep nog een contract tot september 2023. Voor de televisiemaker staan momenteel geen opnames gepland voor programma’s bij BNNVara. Van de kennisquiz The Connection is geen nieuwe editie besteld. In principe zou het muziekprogramma Matthijs Gaat Door begin volgend jaar een vijfde reeks krijgen, maar de voorbereidingen zijn nog niet begonnen.

Uit gesprekken moet de komende tijd blijken of er nog een basis is om met elkaar door te gaan. BNNVara stelde weet te hebben van een nieuw incident van grensoverschrijdend gedrag van Van Nieuwkerk rond Chansons!! afgelopen zomer, waarover De Volkskrant berichtte. ,,We zijn bekend met één voorval dat heeft plaatsgevonden en hebben van de producent (Medialane, red.) bevestigd gekregen dat dit is opgepakt en dat met betrokkenen een gesprek is gevoerd”, zo stelde BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler in De Volkskrant.

BNNVara stelde dat het voor de omroep van essentieel belang is dat Van Nieuwkerk spijt betuigt. Kunzeler: ,,De reactie die Matthijs eerst gaf stelt ons teleur en dwingt ons tot beraad. Op basis van de gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd, hadden we een ander statement verwacht. En dat hebben we Matthijs ook laten weten. Het nieuwe statement nemen we mee in de gesprekken die we met hem voeren.”

