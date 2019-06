Toekomstplannen voor de NPO zijn idioot en slecht doordacht

Natuurlijk zullen u en ik er geen traan om laten als wij het straks zonder Kukident-reclames en Cor en Don moeten doen rondom Goedemorgen Nederland of Tijd voor Max. Als we moet plassen zetten we onze Ziggo- of KPN-box wel even on hold. Maar dat neemt niet weg dat het voornemen van de coalitie om de Sterblokken te schrappen tot 20.00 uur en NPO 3 om te bouwen tot Regio 3 ronduit idioot en slecht doordacht is.