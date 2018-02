Tokkies bereiden terugkeer voor

De Tokkies vergaarden in 2003 landelijke roem toen de IKON een documentaire maakte over een ruzie tussen de familie en hun buren in Amsterdam die flink uit de hand liep. Later maakte SBS6 een realityserie met het gezin. De achternaam van de familie werd in de volksmond een ander woord voor een asociaal persoon. De Dikke van Dale nam in 2015 het woord 'tokkie' zelfs op in het Nederlandse woordenboek. De definitie was volgens de redactie een 'asociaal persoon, met name iemand die in zijn woonomgeving voor overlast zorgt'.



Een van de dochters van het gezin stelt dat het gezin met de comeback zijn naam wil zuiveren in een interview met Shownieuws. Ook lijden haar ouders onder de negatieve connotatie die aan hun familienaam plakt. Zo zegt moeder Tokkie in tranen dat ze het heel erg vindt dat hun naam in het woordenboek voorkomt. Haar vader worstelt met de gevolgen van zijn strijd met keelkanker. Daarnaast ruziën de Tokkies met het gedeelte van de familie dat vindt dat ze de achternaam ten schande hebben gemaakt.



De familie geeft toe dat geldgebrek meespeelt bij het besluit weer op te treden. Het is nog niet duidelijk wanneer ze op toer gaan. ,,Laten we duidelijk zijn, wij zijn geen zangers of zangeressen, maar we gaan het gewoon doen en we gaan kijken wat het ons brengt'', aldus de dochter van Hannah Tokkie en Gerrie Ruijmgaart.