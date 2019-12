Tom Egbers confronteert Jeroen Pauw in eigen talkshow: ‘Ik blijf NPO trouw’

,,Ik doe dit werk met heel veel plezier”, stelde de kersverse omroepman van het jaar. ,,Maar ik vind het ook wel eens fijn om van deze tafel weg te komen. Om niet alleen maar als een moeder met thee te wachten tot jullie allemaal buiten zijn geweest en verhalen hebben meegemaakt, terwijl Jeroen hier zit. Ik wil naar buiten, andere dingen doen, diepte en lengte zoeken, andere gesprekken voeren."



Pauw zegde met klem toe bij de publieke omroep te blijven werken. Dat hij zelf in het najaar één van de duo-presentatoren zou worden van het nieuwe programma Op1 op de late avond, is nog niet zeker, zo stelt hij in een interview in deze krant. ,,Dat wordt met enige gretigheid gezegd door de NPO, maar daar heb ik nog geen afspraak over. Het is niet zo dat ik dat niet wil, maar daar wil ik over nadenken. Ik wil niet als een soort geest boven het programma gaan hangen.”



Zijn collega Eva Jinek besloot eerder dit jaar wel over te stappen naar RTL. Matthijs van Nieuwkerk, het derde talkshowkijkcijferkanon van de NPO, heeft nog geen uitsluitsel gegeven over een eventuele keuze. Zijn contract loopt medio volgend jaar af. Hij mag niet meer het bedrag gaan verdienen dat hij nu wel elk jaar krijgt, bijna 4 ton. Hij gaf gisteravond aan over twee weken met nieuws te komen over zijn positie.