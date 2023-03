Tom Egbers: ‘Ik laat mij na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil zetten’

Presentator Tom Egbers (65) erkent dat hij ten overstaan van collega’s op de redactie van NOS Sport een vrouwelijke collega heeft uitgescholden met wie hij een affaire had gehad. Maar hij heeft haar nooit met de dood bedreigd door zijn vinger langs zijn keel te halen. De journalist is voorlopig niet op tv, maar vastbesloten terug te keren: ,,Ik laat me na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil zetten.’’

Dat zei hij vrijdagavond bij Khalid & Sophie. Daar reageerde de aangeslagen presentator voor het eerst uitgebreid op de publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijdlang hebben geïntimideerd en gepest. Hij was destijds 48, zij 22 jaar.

Presentator Khalid Kasem legde hem de woorden voor die hij volgens de krant tegen de vrouw heeft geroepen toen de affaire voorbij was. Hij zou haar onder meer ‘de as van het kwaad’ hebben genoemd. Egbers kan zich goed voorstellen dat hij dat heeft gezegd. ,,Dat had ik niet moeten doen. Ik meende het destijds wel. Ik had het niet moeten delen, op een zodanige manier - met haar, want dat heb ik bij herhaling gedaan - waar andere collega’s deelgenoot van werden.’’

Quote Ik wil natuurlijk, bij een organisa­tie waar ik bijna veertig jaar het beste heb gegeven van wat ik heb, niet door de achterdeur sleazy af Tom Egbers

Egbers was boos op de vrouw omdat ze volgens hem ‘explosieve’ onwaarheden over de affaire had verteld aan zijn vrouw Janke Dekker, die ‘een bom legden onder de reddingskans van mijn huwelijk’. Volgens hem duurde de verhouding weliswaar zo’n drie jaar, maar ging het nooit verder dan zoenen. Toen de vrouw tegen Dekker dingen beweerde die niet klopten, werd hij ‘woedend en ziedend’, ging hij naar de redactie en schold hij de vrouw uit.

Daarbij maakte hij geen handgebaar van een keel doorsnijden, zoals de Volkskrant schreef. ,,Ik ben niet iemand die aan doodsbedreigingen doet. Ik weet zeker dat ik nooit een doodsbedreiging heb geuit.’’

Egbers vindt zijn gedrag niet extra kwalijk omdat hij een machtspositie bekleedt binnen NOS Sport. ,,Ik zit niet in de wagon in de NOS waar de beslissingen worden genomen, ik zit niet in de hoofdredactie, zelfs niet in de eindredactie.’’ Maar hij beseft dat het voor de vrouw wel zo kon voelen. ,,Ik bewonderde haar, ik denk dat ze mij ook bewonderde. Ik heb dat niet goed gedaan destijds, ik heb dat echt niet goed gedaan.’’

Na veertig jaar bij het grofvuil

Vanwege de publicatie werkt Egbers de komende maanden niet voor NOS Sport. Van een definitief afscheid is voor hem geen sprake. ,,Ik wil natuurlijk, bij een organisatie waar ik bijna veertig jaar het beste heb gegeven van wat ik heb, niet door de achterdeur sleazy af. (...) Ik wil met opgeheven hoofd.’’

Hij vervolgde: ,,We hebben mooie dingen gemaakt, er zijn onderweg dingen echt fout gegaan. Dat moeten we erkennen, dat moet niet meer gebeuren. Maar ik wil iedereen kunnen aankijken in de ogen. (...) Na vier decennia bij het grofvuil gezet worden... Dat laat ik niet zomaar gebeuren.’’

De presentator benadrukte met ‘iedereen’ te willen kunnen spreken. ,,Mochten er mensen zijn die zich door mij op de een of andere manier onveilig hebben gevoeld, of dat ik daaraan bijgedragen heb, dan wil ik - desgewenst - met die mensen in gesprek.’’ De NOS wilde vrijdagavond niet op het vraaggesprek reageren.

Kasem noemde het moedig van Egbers dat hij op tv zijn verhaal deed. Egbers werd tijdens het gesprek meermaals enigszins emotioneel. Hij slaapt ‘slecht of niet’ en is ‘verteerd door verdriet’, zei hij. De journalist zit inderdaad thuis met de gordijnen dicht, zoals zijn vrouw tegen deze site zei. ,,Als je afgeschilderd wordt zoals ik word afgeschilderd... Ik hoop dat ik die man niet ben. Ik durf wel de verzekering te geven dat ik die man niet ben.’’

Bekijk hier het fragment:

Janke Dekker bevestigde de affaire eerder al aan deze site. Volgens haar beëindigde de presentator de relatie en lichtte hij de leiding bij de NOS in, Egbers bevestigde dat vrijdagavond. Hij herhaalde ook haar beschuldiging dat de vrouw hem na de affaire zou zijn blijven bestoken. Dekker trad ondertussen terug als voorzitter van Stichting Mores. Het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector kwam ter discussie te staan door haar rol. De hoofdredactie van NOS Sport trad na publicatie van het Volkskrant-stuk terug. Woensdag kondigde de NOS aan dat er ook een onderzoek bij NOS Nieuws en NOS Evenementen volgt, bij NOS Sport liep dat al.

