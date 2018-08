Tom Egbers: Simpel volksliedje vind ik geweldig

Geheimtip: ,,Mijn dochter Amy, een uitstekende mezzosopraan en ze kan nog veel meer dan klassiek. Soms maken we thuis samen muziek. Dan speel ik gitaar en zingt zij iets van haar naamgenoot Amy Winehouse. Ik ben een groot fan van haar zangtalent.’’



Klassieker: ,,One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Milos Forman, de regisseur, is dit jaar overleden. Ik ben ook weg van Dances With Wolves. Die laatste scène waarin Kevin Costner met het meisje moet vluchten, omdat er een leger achter ze aan zit. Op dat moment zegt een indiaan uit de stam waarin hij jarenlang is opgenomen: ‘Dances with wolves, you will always be my friend.’ Fantastische scène, goed sentiment.’’



Eerste single/album: ,,Eleanor Rigby van The Beatles. En mijn ouders hebben uit de Verenigde Staten de lp Rubber Soul van The Beatles voor me meegenomen. Ik heb dat album nog. Net zoals mijn andere paar honderd platen. Ik ben een onverbeterlijke verzamelaar, die moeilijk dingen weggooit.’’