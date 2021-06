Tom Felton: van Harry Potters rivaal Draco tot Britse soldaat in De Slag om de Schelde

Het blijft niet bij een eenmalig verzoek: Tom Feltons management wenst dat het interview met de acteur niet of nauwelijks teruggrijpt naar de hoogtijdagen van Harry Potter. De carrière van de 33-jarige Brit moet inmiddels uit rollen bestaan die niet telkens de associatie oproepen met zijn vertolking van de diabolische Draco Malfoy - Draco Malfidus in de Nederlandse vertaling. Dat lukt Felton heel aardig. De acteur speelde sinds het laatste Potter-deel uit 2011 in onder meer de blockbuster Rise of the Planet of the Apes, het kostuumdrama Belle en de superheldenserie The Flash.