Tom Grennan zegt sorry: Tit-gate ontstond door zenuwen

‘Schaam je Tom!’, luidde een van de vele negatieve reacties op sociale media. ,,Wat begon als een grap tussen Ellie en mij voordat we het podium op gingen, kwam er helemaal verkeerd uit”, stelt Grennan nu.

,,De zenuwen kregen de overhand, maar dat is geen excuus voor wat er is gezegd”, vertelt Grennan, die daarom zijn ‘oprechte excuses’ aanbiedt ‘aan iedereen die beledigd was'. ,,Dit is niet wie ik ben, en het spijt me.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Ellie Goulding op de rode loper van de Brit awards. © ANP / EPA

Ongepast

De 27-jarige Grennan mocht samen met Goulding een prijs uitreiken op de Brit Awards. Voor het duo dat deed, zei hij op het podium tegen de 36-jarige Goulding: ,,Leuk wat je draagt, zijn het je echte borsten?” De zangeres droeg een gedetailleerde buste waarop de borsten goed te zien waren. ,,Deze zijn niet van mij”, reageerde Goulding. ,,Ik zou willen, die van mij staan een stuk verder uit elkaar.” Daarna verontschuldigde Grennan zich. ,,Sorry”, zei hij driemaal.

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijkers van de awardshow menen dat de opmerking van Grennan ongepast is. ‘Het maakt me woedend dat Ellie zo is toegesproken’, schrijft iemand. Een ander: ‘Waarom denkt Tom Grennan dat dit gepast is? Ik wist niet dat we vrouwen nog vroegen naar hun borsten.’ Anderen noemen de opmerking ‘onnodig en ongemakkelijk’.

Goulding zelf lijkt geen last te hebben van de grap. Op Twitter schrijft ze: ‘Nog even over de BRITs / tit-gate... Ik droeg een prachtig borststuk, bedankt dat jullie het konden waarderen. Mijn vriend Tom Grennan is 100 procent een bondgenoot en we hadden plezier met elkaar. Ik heb er helemaal geen aanstoot aangenomen, hij had geen kwaad in de zin en er zijn geen andere interpretaties nodig.’

Volledig scherm Zangeres Ellie Goulding. © EPA

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: