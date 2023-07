Tom Jones pakt de zaal in en Buddy Guy is een showman: de hoogtepunten van North Sea Jazz

Op North Sea Jazz is de hitte de voornaamste hindernis voor publiek én artiesten. Over drie dagen verspreid meldden zich 90.000 bezoekers in Ahoy, waar legendes als Buddy Guy (86), Tom Jones (83) en soulzangeres Mavis Staples (83) tonen dat de tijd geen vat op ze kreeg. De hoogtepunten uit het weekend van onze verslaggevers.