Tony Junior deelt eerste kus uit: ‘Ik heb een kriebeltje bij haar’

Dat het vliegtuig zo klein was, kwam Maxime bovendien ook nog eens goed uit. Tony legde zijn arm om haar heen, waardoor de sfeer in het toestel een romantische wending kreeg. ,,Hij legde meteen zijn arm achter mij en dat voelde meteen goed”, zwijmelde Maxime. Het afspraakje bleef daar niet bij. Toen ze weer voet op Kroatische bodem zetten, stond even verderop een tafeltje met een fles wijn klaar. Tony en Maxime kletsten wat over het leven, maar sneden ook serieuzere onderwerpen aan. Waarom zou Maxime de liefde van Tony’s leven kunnen zijn, vroeg hij zich bijvoorbeeld af. ,,Ik denk dat ik een stabiele factor in jou leven kan zijn, iemand die er altijd voor je kan zijn”, vertelde ze onder meer.



Ondertussen had Tony de hand van Maxime beetgepakt en vertelde blij te zijn met zijn keuze voor haar. Dat was het moment dat hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en haar te zoenen. ,,Op een gegeven moment zit je op een level en dan wil ik iemands lippen even proeven. Ja, gewoon even een klein kusje. Daar is nog nooit iemand aan overleden toch?”, zei hij met een grote glimlach voor de camera. ,,Niet doorvertellen, hé”, grapte hij daarna.



Dat ‘niet doorvertellen’ kwam Maxime niet helemaal na. Toen ze terugkwam in de villa, waren alle dames nieuwsgierig naar de date en of er gezoend was. ,,Er is een klein kusje geweest. Geen tongzoen hoor”, beantwoorde Maxime de vragen van haar concurrentie.