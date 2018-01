Tony Neef wordt kaal voor rol oom Fester in musical The Addams Family

,,Het is de tweede keer dat ik met een kale kop in een musical verschijn", zegt Neef in De Telegraaf. ,,In 2012 moest mijn haar er ook al af toen ik in Annie de rol van de humeurige miljonair Oliver Warbucks speelde".

Het is trouwens nog niet zeker of Tony's haar er ook echt afgaat voor zijn nieuwe rol. ,,Nou het is wel een dingetje hoor. Ik twijfel enorm. De rol van Oom Fester wordt nu eenmaal wereldwijd gespeeld door een meneer met een kale schedel. Daar kan ik moeilijk van afwijken. Maar om nu weer voor maanden haarloos door het leven te gaan...ik weet het nog niet. Misschien dat ik met wat kunstgrepen een soort plastic kap over mijn hoofd schuif. Daarvoor moet ik dan wel anderhalf uur, voor de voorstelling, in de schmink, maar dat is ook een mogelijkheid. Ik kan er nog even over nadenken, want de première is pas in het najaar.''