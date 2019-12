Top 2000 bekend: Queen verslaat The Beatles, award voor Danny Vera

Queen (wederom lijstaanvoerder met Bohemian Rhapsody) is dit jaar met 37 nummers het vaakst vertegenwoordigd in de Top 2000. De formatie rond Freddie Mercury staat erin met twee songs meer dan vorig jaar. Daarmee is Queen voor het eerst de belangrijkste hofleverancier. Tot nu toe een rol die enkel was weggelegd voor The Beatles, die licht dalen: van 38 in 2018 naar 36 nummers nu. Coldplay blijft stabiel op de derde plaats met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.



De NPO Radio 2 Top 2000 Award is dit jaar voor Danny Vera. Hij is met Roller Coaster de hoogste nieuwe binnenkomer ooit. Vera staat op de vierde plaats van de Top 2000. Davina Michelle won vorig jaar de award. Met deze prijs zet NPO Radio 2 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. De 42-jarige Zeeuw vertelde eerder al tegen deze site met stomheid geslagen te zijn door zijn notering in de lijst. ,,Ik had al genoeg eer gehad van iedereen, maar dit is wel heel bijzonder.”