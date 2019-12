Top 40 Awards strikt grote namen voor eerste editie: Kensington, Snelle en Kriss Kross Amsterdam

Die namen zijn bewust gekozen door de zender: Er was dit jaar geen enkele week dat níet een van deze artiesten in de Top 40 stond. Snelle verraste met zijn hit Reünie en brak door in Nederland, Kensington scoorde weer met een nieuw album, Kris Kross Amsterdam blonk uit met zowel Nederlands- als Engelstalige nummers en Emma Heesters & Rolf Sanchez bestormden de Top 40 met Pa Olvidarte. Het werd hierdoor een van de succesvolste jaren voor de Nederlandse popmuziek ooit.



Naast prijzen voor de grootste hits van het jaar, reikt presentator Domien Verschuuren awards uit voor de grootste hits van het decennium. Voor de awardshow gaan geen tickets in de verkoop. Luisteraars kunnen via Qmusic kaarten winnen voor deze exclusieve awardshow. Enkele categorieën zijn: Beste Nieuwkomer van het Jaar, Beste Artiest van het Jaar, Beste Nummer van het Jaar en Beste Nummer van het Decennium. De Top 40 Awards vinden op 10 januari plaats in de concertzaal bij Qmusic in Amsterdam.