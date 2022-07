Top 40: Harry Styles nog altijd aan kop, Afraid To Feel is snelste stijger

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 23 juli. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 10 zittenblijvers, 10 zakkers en 17 stijgers.

38 (--) STAY WITH ME- Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell

Twee weken geleden kwam Don’t You Worry van de Black Eyed Peas, Shakira en David Guetta binnen in de lijst. Die acts zijn samen goed voor 89 Top 40-hits. Maar ook de hoogste nieuwe van deze week mag er zijn: Stay With Me. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey en Pharrell Williams hebben een gezamenlijk Top 40-cv van 71 Top 40-hits. Maar misschien is het nog wel meer bijzonder dat ze het eerste viertal zijn met allemaal al een nummer 1-hit op zak.

Afgelopen week was Stay With Me de Alarmschijf op Qmusic en deze week is die track nieuw op nummer 38.

21 (35) AFRAID TO FEEL- LF System

Het zou kunnen dat je Afraid To Feel al eens eerder hebt gehoord… in 1979 verscheen het op plaat als I Can’t Stop (Turning You On) van Silk. Conor Larkman en Sean Finnigan namen die track als uitgangspunt voor Afraid To Feel. Dat deden ze al in 2019 en regelmatig stopten ze hun track in de dj-sets die ze als LF System deden. Inmiddels is het grote succes er voor het Schotse duo, want twee weken geleden werd het ineens de nummer 1 in de Britse hitlijst. Ook in ons land gaat het lekker want Afraid To Feel klimt 14 plaatsen naar nummer 21 en is daarmee de snelste stijger.

9 (17) WORDS- Alesso & Zara Larsson

Alesso en Zara Larsson kwamen we afzonderlijk al regelmatig tegen in de Top 40. De twee artiesten uit Zweden sloegen voor Words de handen ineen en deze week kunnen ze allebei een volgende top 10-hit bijschrijven. Voor Alesso is dat pas de tweede maar Zara scoort haar zesde top 10-notering en daarmee evenaart ze het aantal top 10-hits van Roxette. Alleen ABBA en Avicii stonden vaker in de top 10.

Words klimt deze week 8 plaatsen naar nummer 9.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Voor de vierde keer hebben we dit jaar een ongewijzigde top 5. In The Stars van Benson Boone staat nu voor de tweede keer op nummer 3 terwijl Automatisch van Flemming voor de tweede keer op nummer 2 staat.

Bovenaan de Top 40 staat -ook deze week- As It Was van Harry Styles. Slechts vijf keer eerder wist een Top 40-hit 14 weken op nummer 1 te staan. Het record van Calvin Harris en Dua Lipa komt ook steeds dichterbij; zij stonden in 2018 totaal 16 weken op de eerste plek met One Kiss.

Komende vrijdag hoor je, vanaf 14.00, uur weer een nieuwe Top 40. Iedere werkdag hoor je, even na 18.00 uur, hoe die nieuwe lijst vorm krijgt tijdens de Top 40 Update op Qmusic.

Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: