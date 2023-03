Topmodel Emily Ratajkowski steelt de show met enorme anthurium als topje bij Fashion Week

Pulp-bas­sist Steve Mackey (56) overleden

Bassist Steve Mackey van de Britse groep Pulp is overleden. De muzikant is 56 jaar geworden. De familie van Mackey meldt het nieuws donderdag op sociale media. Zijn vrouw Katie schrijft op Instagram dat de bassist de afgelopen drie maanden in het ziekenhuis lag zonder daarbij de reden te noemen.