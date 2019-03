Topmodel Gigi Hadid brengt ode aan oerhollandse Oilily-print

Terugdenkend aan de tijden dat ze de kinderkledinglijn met bonte kleuren en patronen vraagt Gigi, die in de Verenigde Staten al jarenlang een veelgevraagd model is, zich af of Oilily nog wel bestaat. Het Brabantse echtpaar Willem en Marieke Olsthoorn maakten na de geboorte van hun baby in de jaren 60 zelf babykleertjes, die uitgroeiden tot kinderkleding. In 1981 ging Oilily failliet, waarna de productie na een doorstart werd ondergebracht in India. Na het faillissement in 2009 kocht de familie Olsthoorn de naamrechten terug en zetten ze het bedrijf op in Alkmaar. Een ordinaire familieruzie zeven jaar later eindigde voor de rechtbank, waar de dochter en schoonzoon van Olsthoorn bakzeil haalden. De rechter stelde ze op alle punten in het ongelijk. Vandaag de dag worden ook vrolijke dekbedden en toiletartikelen bij bijvoorbeeld de Bijenkorf verkocht.